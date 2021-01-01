Не тратьте свои деньги, сделайте это сами! ТОП-5 DIY инструментов для вашей мастерской!
Wink
Сериалы
DENDEN TV
1-й сезон
Не тратьте свои деньги, сделайте это сами! ТОП-5 DIY инструментов для вашей мастерской!

DENDEN TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Не тратьте свои деньги, сделайте это сами! ТОП-5 DIY инструментов для вашей мастерской!
Блог, DYI18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этом канале вы увидите интересные самоделки, полезные лайфхаки, обзоры, diy, электроинструментов, изготовление различных дизайнерских предметов в моей мастерской.

Сериал Не тратьте свои деньги, сделайте это сами! ТОП-5 DIY инструментов для вашей мастерской! 1 сезон 88 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, DYI
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг