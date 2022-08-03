ШИКАРНАЯ ИДЕЯ из соснового бруска! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ КУСКА дерева
Wink
Сериалы
DENDEN TV
1-й сезон
ШИКАРНАЯ ИДЕЯ из соснового бруска! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ КУСКА дерева

DENDEN TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 112 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, ШИКАРНАЯ ИДЕЯ из соснового бруска! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ КУСКА дерева
Блог, DYI18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этом канале вы увидите интересные самоделки, полезные лайфхаки, обзоры, diy, электроинструментов, изготовление различных дизайнерских предметов в моей мастерской.

Жанр
Блог, DYI
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг