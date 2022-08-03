Wink
Сериалы
Война и мир
1-й сезон
5-я серия

Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, War & Peace
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»