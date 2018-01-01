Wink
Сериалы
Война и мир
1-й сезон

Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, War & Peace 6 серий
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»