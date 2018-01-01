Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВойна и мир1-й сезон
2016, War & Peace 6 серий
Драма, Военный18+
О сериале
Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Том
Харпер
- Актёр
Пол
Дано
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- ЭЭАктёр
Эдриен
Эдмондсон
- ЭЛАктриса
Эшлин
Лофтус
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актриса
Джесси
Бакли
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дэвис
- ЛЛПродюсер
Лаура
Ланкестер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СУМонтажёр
Стивен
Уорсли
- ДСОператор
Джордж
Стил