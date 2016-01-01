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Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, War & Peace
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»