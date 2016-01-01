Война и мир. Сезон 1. Серия 1
Война и мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, War & Peace
Драма, Военный18+

О сериале

Британская экранизация русской классики. Армия Наполеона Бонапарта завоевывает Европу, и скоро доберется до России. Тем временем в доме семейства Ростовых идет подготовка к балу, который станет первым для юной и наивной Наташи. Среди гостей и незаконный сын умирающего графа Безухова, Пьер.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»