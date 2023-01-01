Война и мир (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Британская экранизация русской классики. Армия Наполеона Бонапарта завоевывает Европу, и скоро доберется до России. Тем временем в доме семейства Ростовых идет подготовка к балу, который станет первым для юной и наивной Наташи. Среди гостей и незаконный сын умирающего графа Безухова, Пьер.



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