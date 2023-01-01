Война и мир
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Война и мир (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, War & Peace 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британская экранизация русской классики. Армия Наполеона Бонапарта завоевывает Европу, и скоро доберется до России. Тем временем в доме семейства Ростовых идет подготовка к балу, который станет первым для юной и наивной Наташи. Среди гостей и незаконный сын умирающего графа Безухова, Пьер.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»

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