Внутри убийства (Внутри). Серия 6
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Внутри убийства (Внутри)
1-й сезон
6-я серия

Внутри убийства (Внутри) (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.62018, A l'intérieur
Триллеры, Криминал18+

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Сюжет

Пациентка психиатрической клиники убита, а еe дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Внутри убийства (Внутри)»