Внутри убийства (Внутри)
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Внутри убийства (Внутри)

Внутри убийства (Внутри) (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.62018, A l'intérieur 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пациентка психиатрической клиники убита, а еe дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Внутри убийства (Внутри)»

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