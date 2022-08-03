Wink
Сериалы
Внутри убийства (Внутри)
1-й сезон

Внутри убийства (Внутри) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.62018, A l'intérieur 6 серий
Триллер, Криминал18+

О сериале

Пациентка психиатрической клиники убита, а еe дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

