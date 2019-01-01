Вице-президент. Сезон 7. Серия 7
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7-я серия

Вице-президент (сериал, 2019) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

8.12019, Veep
Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вице-президент»

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