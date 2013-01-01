Вице-президент. Сезон 2. Серия 9
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Вице-президент
2-й сезон
9-я серия

Вице-президент (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.12013, Veep
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вице-президент»