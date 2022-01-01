Вавилон-Берлин (сериал, 2022) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 1
- 18+50 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 2
- 18+43 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 3
- 18+46 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 4
- 18+46 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 5
- 18+44 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 6
- 18+50 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 7
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 8
- 18+50 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 9
- 18+50 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 10
- 18+49 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 11
- 18+55 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 4 Серия 12
Сюжет
Жизнь в Берлине изменилась. После обвала фондового рынка в 1929 году Веймарская республика клонится к закату, а нацисты поднимают голову. На этом фоне инспекторы Гереон Рат и Шарлотта Риттер продолжают нести службу в берлинской полиции. Смотрите 4 сезон нуара «Вавилон-Берлин» на Wink онлайн. Зима 1930-31 года. Очередное дело приводит ветерана Первой мировой Гереона Рата в мир боксерских матчей, где нашли прибежище и некоторые сторонники Гитлера. В то же время Шарлотта Риттер рискует работой в полиции, чтобы помочь своей сестре, оставшейся без крыши над головой. Справятся ли они с новыми проблемами в тяжелые для Германии времена – узнаете, посмотрев сериал «Вавилон-Берлин» в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- �ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер