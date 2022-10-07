WinkСериалыВавилон-Берлин4-й сезон7-я серия
Вавилон-Берлин (сериал, 2022) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
8.72022, Babylon Berlin
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жизнь в Берлине изменилась. После обвала фондового рынка в 1929 году Веймарская республика клонится к закату, а нацисты поднимают голову. На этом фоне инспекторы Гереон Рат и Шарлотта Риттер продолжают нести службу в берлинской полиции. Смотрите 4 сезон нуара «Вавилон-Берлин» на Wink онлайн. Зима 1930-31 года. Очередное дело приводит ветерана Первой мировой Гереона Рата в мир боксерских матчей, где нашли прибежище и некоторые сторонники Гитлера. В то же время Шарлотта Риттер рискует работой в полиции, чтобы помочь своей сестре, оставшейся без крыши над головой. Справятся ли они с новыми проблемами в тяжелые для Германии времена – узнаете, посмотрев сериал «Вавилон-Берлин» в видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер