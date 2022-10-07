Вавилон-Берлин (сериал, 2022) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Жизнь в Берлине изменилась. После обвала фондового рынка в 1929 году Веймарская республика клонится к закату, а нацисты поднимают голову. На этом фоне инспекторы Гереон Рат и Шарлотта Риттер продолжают нести службу в берлинской полиции. Смотрите 4 сезон нуара «Вавилон-Берлин» на Wink онлайн. Зима 1930-31 года. Очередное дело приводит ветерана Первой мировой Гереона Рата в мир боксерских матчей, где нашли прибежище и некоторые сторонники Гитлера. В то же время Шарлотта Риттер рискует работой в полиции, чтобы помочь своей сестре, оставшейся без крыши над головой. Справятся ли они с новыми проблемами в тяжелые для Германии времена – узнаете, посмотрев сериал «Вавилон-Берлин» в видеосервисе Wink.

