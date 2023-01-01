Вавилон-Берлин
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Вавилон-Берлин

Вавилон-Берлин (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.72017, Babylon Berlin 4 сезона
Детективы, Исторические18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Самый дорогостоящий из неанглоязычных сериалов. Неонуар о приключениях честного инспектора полиции в Берлине 1929 года, в создании которого участвовал Том Тыквер.

Комиссар из отдела нравов Гереон Рат едет из Кельна в столицу Германии расследовать дело о шантаже обер-бургомистра порнографическим компроматом. Так начинается его знакомство с теневой стороной Берлина, где процветают преступность и порок. Помогают Рату суровый детектив Бруно Вольтер и полицейская стенографистка Шарлотта Риттер, ведущая двойную жизнь.

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Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вавилон-Берлин»

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