Вавилон-Берлин (сериал, 2017) смотреть онлайн
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Самый дорогостоящий из неанглоязычных сериалов. Неонуар о приключениях честного инспектора полиции в Берлине 1929 года, в создании которого участвовал Том Тыквер.
Комиссар из отдела нравов Гереон Рат едет из Кельна в столицу Германии расследовать дело о шантаже обер-бургомистра порнографическим компроматом. Так начинается его знакомство с теневой стороной Берлина, где процветают преступность и порок. Помогают Рату суровый детектив Бруно Вольтер и полицейская стенографистка Шарлотта Риттер, ведущая двойную жизнь.
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Информация
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер