Вавилон-Берлин (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Самый дорогостоящий из неанглоязычных сериалов. Неонуар о приключениях честного инспектора полиции в Берлине 1929 года, в создании которого участвовал Том Тыквер.



Комиссар из отдела нравов Гереон Рат едет из Кельна в столицу Германии расследовать дело о шантаже обер-бургомистра порнографическим компроматом. Так начинается его знакомство с теневой стороной Берлина, где процветают преступность и порок. Помогают Рату суровый детектив Бруно Вольтер и полицейская стенографистка Шарлотта Риттер, ведущая двойную жизнь.



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