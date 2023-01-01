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Вавилон-Берлин
2-й сезон

Вавилон-Берлин (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.72018, Babylon Berlin 8 серий
Детективы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Расследование Гереона Рата и Шарлотты Риттер продолжается. Какая же подлинная цель революционеров и что скрывает таинственный поезд с золотом графини Сорокиной — расскажет 2 сезон сериала «Вавилон-Берлин», который можно смотреть онлайн на Wink.

В начале сезона Рат назначен в убойный отдел, где ему предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с 15 революционерами из полиграфии «Красная площадь», чьи тела нашли в массовом захоронении в лесу неподалеку от Берлина. Когда дело перехватывает старший следователь, Рату приходится работать самостоятельно, но на помощь ему приходит Шарлотта.

Смогут ли они докопаться до истины, расскажет исторический детектив «Вавилон-Берлин» — на Wink он доступен онлайн.

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Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вавилон-Берлин»

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