WinkСериалыВавилон-Берлин2-й сезон6-я серия
Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.72017, Babylon Berlin
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Расследование Гереона Рата и Шарлотты Риттер продолжается. Какая же подлинная цель революционеров и что скрывает таинственный поезд с золотом графини Сорокиной – расскажет 2 сезон сериала «Вавилон-Берлин», который можно смотреть онлайн на Wink. В начале сезона Рат назначен в убойный отдел, где ему предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с 15 революционерами из полиграфии «Красная площадь», чьи тела нашли в массовом захоронении в лесу неподалеку от Берлина. Когда дело перехватывает старший следователь, Рату приходится работать самостоятельно, но на помощь ему приходит Шарлотта. Смогут ли они докопаться до истины, расскажет исторический детектив «Вавилон-Берлин» – на Wink он доступен онлайн.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер