Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Расследование Гереона Рата и Шарлотты Риттер продолжается. Какая же подлинная цель революционеров и что скрывает таинственный поезд с золотом графини Сорокиной – расскажет 2 сезон сериала «Вавилон-Берлин», который можно смотреть онлайн на Wink. В начале сезона Рат назначен в убойный отдел, где ему предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с 15 революционерами из полиграфии «Красная площадь», чьи тела нашли в массовом захоронении в лесу неподалеку от Берлина. Когда дело перехватывает старший следователь, Рату приходится работать самостоятельно, но на помощь ему приходит Шарлотта. Смогут ли они докопаться до истины, расскажет исторический детектив «Вавилон-Берлин» – на Wink он доступен онлайн.

