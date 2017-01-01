Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+46 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 1
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 2
- 18+44 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 4
- 18+45 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 5
- 18+44 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 6
- 18+47 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 7
- 18+49 мин
Вавилон-Берлин
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
Расследование Гереона Рата и Шарлотты Риттер продолжается. Какая же подлинная цель революционеров и что скрывает таинственный поезд с золотом графини Сорокиной – расскажет 2 сезон сериала «Вавилон-Берлин», который можно смотреть онлайн на Wink. В начале сезона Рат назначен в убойный отдел, где ему предстоит выяснить, что же на самом деле произошло с 15 революционерами из полиграфии «Красная площадь», чьи тела нашли в массовом захоронении в лесу неподалеку от Берлина. Когда дело перехватывает старший следователь, Рату приходится работать самостоятельно, но на помощь ему приходит Шарлотта. Смогут ли они докопаться до истины, расскажет исторический детектив «Вавилон-Берлин» – на Wink он доступен онлайн.
Сериал Вавилон-Берлин 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожн�ик
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер