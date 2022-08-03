В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.02020, Running Wild with Bear Grylls
Приключения, Драма18+
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О сериале
Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся мировые знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, ТВ-шоу, Боевик, Приключения, Драма, Реалити - шоу
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb