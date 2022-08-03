В дикой природе с Беаром Гриллсом (сериал, 2020) смотреть онлайн
9.02020, Running Wild with Bear Grylls 4 сезона
Документальный18+
О сериале
Вместе с известным путешественником в опасный поход в забытые богом места отправятся всемирные знаменитости. Это двухдневное путешествие один на один с Гриллсом должно запомниться им на всю жизнь.
От затяжных прыжков с парашютом в Катскильских горах и спуска с отвесных скал в Юте до похода в бурю под проливным дождем в Шотландии - каждому участнику придется постараться, чтобы успешно закончить путешествие.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb