Угрюм-река (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Современная телеадаптация романа Вячеслава Шишкова о роковой страсти на фоне «золотой лихорадки» в Сибири. От режиссера Юрия Мороза, с Александром Балуевым и Юлией Пересильд в главных ролях. Село Медведево в Иркутской губернии, 1896 год. Купец Петр Громов и его сын Прохор влюбляются в местную красавицу – вдову офицера Анфису Козыреву. Чтобы устранить конкурента, Петр отправляет Прохора на поиски золота к непреодолимой Угрюм-реке. Купец уверен, что сын не вернется, но Прохору удается исполнить задание отца. Более того, он не намерен останавливаться. Громов младший мечтает стать золотопромышленником и «хозяином Сибири». Куда героя заведут амбиции и чувства к Анфисе – увидите в сериале «Угрюм-река» (2020), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актриса
Юлия
Пересильд
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Борис
Каморзин
- СНАктёр
Сергей
Новиков
- ВВАктриса
Вероника
Волоха
- АБАктёр
Альберт
Бартош
- ИТАктёр
Игорь
Трафлялин
- МССценарист
Мария
Сапрыкина
- ОНСценарист
Ольга
Нагдасева
- ВШСценарист
Вячеслав
Шишков
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- СКХудожник
Сергей
Коковкин
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко