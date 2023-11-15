Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец. Сезон 1. Серия 2
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
1-й сезон
2-я серия

Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец (сериал, 2012) сезон 1 серия 2

2012, Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Детектив12+

1-й сезон

В родное Заречье возвращается танцовщица Настя Белецкая, школьная подруга Качуры, к которой он испытывал симпатию. Лейтенант с трудом узнает в подавленной и молчаливой девушке темпераментную и сильную Настю, которую он помнил.

В это же время в Заречье происходит несколько криминальных событий: нелегальные эмигранты, убийство хозяйки магазина и поджог дома вдовы влиятельного бизнесмена. В ходе расследования потрясших Заречье преступлений, работа и личные переживания Качуры оказываются связаны: Настя Белецкая становится одной из фигуранток криминального дела, к тому же открывается её криминальное прошлое. Настя не признает себя виновной и ведет собственное расследование, как и лейтенант Качура, который и сам оказывается подозреваемым. Между тем следствие сводит все возбужденные уголовные дела воедино…

Страна
Беларусь
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск