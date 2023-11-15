Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+51 мин
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+52 мин
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+52 мин
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+51 мин
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
О сериале
В родное Заречье возвращается танцовщица Настя Белецкая, школьная подруга Качуры, к которой он испытывал симпатию. Лейтенант с трудом узнает в подавленной и молчаливой девушке темпераментную и сильную Настю, которую он помнил.
В это же время в Заречье происходит несколько криминальных событий: нелегальные эмигранты, убийство хозяйки магазина и поджог дома вдовы влиятельного бизнесмена. В ходе расследования потрясших Заречье преступлений, работа и личные переживания Качуры оказываются связаны: Настя Белецкая становится одной из фигуранток криминального дела, к тому же открывается её криминальное прошлое. Настя не признает себя виновной и ведет собственное расследование, как и лейтенант Качура, который и сам оказывается подозреваемым. Между тем следствие сводит все возбужденные уголовные дела воедино…
Рейтинг
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- МДАктриса
Марина
Денисова
- СПАктёр
Сергей
Прокопич
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ЮЯАктриса
Юлия
Ясинская
- АКАктёр
Андрей
Королевич
- ВВАктёр
Валерий
Воротынский
- ВГАктёр
Владимир
Грицевский
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ИЧСценарист
Игорь
Четвериков
- ААОператор
Александр
Абадовский