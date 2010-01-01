WinkСериалыУбить скуку2-й сезон6-я серия
Убить скуку (сериал, 2010) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
7.72010, Bored to Death
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Во втором сезоне Джонатана и его закадычных друзей ждет дело о похищении собак, спасение азиата-трансвестита, разоблачение группы наркоторговцев и поимка рыжеволосого сталкера...
Сериал Убить скуку 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- ТШРежиссёр
Тристрам
Шапиро
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Тед
Дэнсон
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДХАктёр
Джон
Ходжмэн
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- Актёр
Оливер
Платт
- ХФАктриса
Хэлли
Фейффер
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актриса
Оливия
Тирлби
- ДЭСценарист
Джонатан
Эймс
- СССценарист
Сэм
Склавер
- МДСценарист
Мартин
Джеро
- ДКСценарист
Доник
Кэри
- БКПродюсер
Брэд
Карпентер
- МДПродюсер
Мартин
Джеро
- СДПродюсер
Стефани
Дэвис
- СКПродюсер
Сара
Кондон
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ПИКомпозитор
Пэт
Ирвин