Убить скуку (сериал, 2010) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Во втором сезоне Джонатана и его закадычных друзей ждет дело о похищении собак, спасение азиата-трансвестита, разоблачение группы наркоторговцев и поимка рыжеволосого сталкера...



Сериал Убить скуку 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.