Тяньцзиньская загадка. Сезон 1. Серия 3
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Тяньцзиньская загадка
1-й сезон
3-я серия

Тяньцзиньская загадка (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72017, Tientsin Mystic
Драмы, Детективы16+

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Сюжет

Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.

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Рейтинг

7.1 IMDb