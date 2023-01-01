Тяньцзиньская загадка (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.72017, Tientsin Mystic 2 сезона
Драмы, Детективы16+
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Сюжет
Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.
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Информация
СтранаКитай
ЖанрыПриключения, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.1 IMDb