Тяньцзиньская загадка. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Тяньцзиньская загадка
1-й сезон
16-я серия

Тяньцзиньская загадка (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

8.62017, Tientsin Mystic
Драма, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb