Тяньцзиньская загадка (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ла�ньлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.



Сериал Тяньцзиньская загадка 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.