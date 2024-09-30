Тяньцзиньская загадка (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.62017, Tientsin Mystic
Драма, Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 16+40 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 1
- 16+38 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 2
- 16+38 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 3
- 16+38 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 4
- 16+43 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 5
- 16+40 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 6
- 16+38 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 7
- 16+39 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 10
- 16+39 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 11
- 16+32 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 12
- 16+40 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 13
- 16+43 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 14
- 16+41 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 15
- 16+41 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 16
- 16+45 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 17
- 16+40 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 18
- 16+42 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 19
- 16+41 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 20
- 16+41 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 21
- 16+39 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 22
- 16+44 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 23
- 16+40 мин
Тяньцзиньская загадка
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.
СтранаКитай
ЖанрПриключения, Драма, Детектив
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb