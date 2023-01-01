Турбозавры. Сезон 5. Серия 20
Wink
Детям
Турбозавры
5-й сезон
20-я серия
8.82023, Турбозавры. Сезон 5. Серия 20
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Турбозавры (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Динозавры не вымерли — они просто спрятались под землей, чтобы спастись от столкновения с метеоритом. Там они научились превращаться в разные машины и назвали себя турбозаврами. Они знали, что на поверхности вовсю развивается человеческий род, но решили не показываться людям в своем подлинном обличии. И все же Кате, Пете и маленькому Ипполиту удалось подружиться с турбозаврами и даже объединиться с ними в команду, чье призвание — помогать окружающим и защищать природу.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турбозавры»

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