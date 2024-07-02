WinkДетямТурбозавры5-й сезон15-я серия
8.82023, Турбозавры. Сезон 5. Серия 15
Мультсериалы, Приключения0+
Турбозавры (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
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Турбозавры
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
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Сезон 5 Серия 7Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
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Сезон 5 Серия 10Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 12Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 13Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 14Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 15Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 16Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 17Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 18Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 19Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 20Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 21Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 22Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 23Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 24Бесплатно
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Турбозавры
Сезон 5 Серия 25Бесплатно
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Турбозавры
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О сериале
Динозавры не вымерли — они просто спрятались под землей, чтобы спастись от столкновения с метеоритом. Там они научились превращаться в разные машины и назвали себя турбозаврами. Они знали, что на поверхности вовсю развивается человеческий род, но решили не показываться людям в своем подлинном обличии. И все же Кате, Пете и маленькому Ипполиту удалось подружиться с турбозаврами и даже объединиться с ними в команду, чье призвание — помогать окружающим и защищать природу.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- МБАктёр
Михаил
Белякович
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ОГАктриса
Ольга
Голованова
- ЛИАктриса
Людмила
Ильина
- Актёр
Иван
Калинин
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- АКАктёр
Александр
Коврижных
- ЖНАктриса
Жанна
Никонова
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВИСценарист
Валерия
Илющенко
- АКСценарист
Алексей
Котеночкин
- ЕЮСценарист
Елена
Юртаева
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ЮДПродюсер
Юлия
Двуреченская
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- АВХудожник
Арам
Вардазарян
- АСХудожник
Александр
Сикорский
- СВКомпозитор
Сергей
Воронов
- ВСКомпозитор
Владимир
Симоновский