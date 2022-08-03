Турбозавры (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

WinkДетямТурбозавры3-й сезон9-я серия
8.92021, Турбозавры. Сезон 3. Серия 9
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Динозавры не вымерли — они просто спрятались под землей, чтобы спастись от столкновения с метеоритом. Там они научились превращаться в разные машины и назвали себя турбозаврами. Они знали, что на поверхности вовсю развивается человеческий род, но решили не показываться людям в своем подлинном обличии. И все же Кате, Пете и маленькому Ипполиту удалось подружиться с турбозаврами и даже объединиться с ними в команду, чье призвание — помогать окружающим и защищать природу.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
