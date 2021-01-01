Турбозавры (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Турбозавры. Сезон 3. Серия 19
Турбозавры
3-й сезон
19-я серия
8.92021, Турбозавры. Сезон 3. Серия 19
Мультсериалы0+

О сериале

Динозавры не вымерли — они просто спрятались под землей, чтобы спастись от столкновения с метеоритом. Там они научились превращаться в разные машины и назвали себя турбозаврами. Они знали, что на поверхности вовсю развивается человеческий род, но решили не показываться людям в своем подлинном обличии. И все же Кате, Пете и маленькому Ипполиту удалось подружиться с турбозаврами и даже объединиться с ними в команду, чье призвание — помогать окружающим и защищать природу.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

