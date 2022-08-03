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Трудные подростки. Реальность (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Настоящие истории молодежи в документальном цикле, рассказывающем о проблемах, которые затрагивал оригинал. Смотрите 1 сезон сериала «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink. Что делать, если ты не нужен родной семье? Если тебя ненавидят за одну только внешность? Если тебе приходится наносить себе увечья, чтобы удержаться от нервного срыва? Герои сериала откровенно рассказывают о своих травмах и сложностях, с которыми им приходится столкнуться в жизни. Это не всегда просто, часто – стыдно, но становится важным шагом к лучшей жизни. Истории героев сопровождаются комментариями специалистов и актеров, играющих в оригинальном проекте. Смотрите все серии 1 сезона сериала «Трудные подростки. Реальность» в видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Сергей
Новосад
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- ДГСценарист
Дмитрий
Гаврилюк
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Екатерина
Матвиенко
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев