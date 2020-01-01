Ореол Часть 2. Сборы в Крыму
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Top Dog Fighting Championship 5
1-й сезон
Ореол Часть 2. Сборы в Крыму

Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Ореол Часть 2. Сборы в Крыму
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

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