Мустафа «Беспощадный» Шарифов vs. Артур «Гром» Давыденко
Wink
Сериалы
Top Dog Fighting Championship 5
1-й сезон
Мустафа «Беспощадный» Шарифов vs. Артур «Гром» Давыденко

Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Мустафа «Беспощадный» Шарифов vs. Артур «Гром» Давыденко
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

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Жанр
Спорт
Время
17 мин / 00:17

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