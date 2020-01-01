Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Мурад «Дедок» Арцулаев vs. Алексей «Мельник» Мельников
Top Dog Fighting Championship 5
Мурад «Дедок» Арцулаев vs. Алексей «Мельник» Мельников

8.72020, Мурад «Дедок» Арцулаев vs. Алексей «Мельник» Мельников
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

