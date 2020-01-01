Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Андрей «Панда» Мешков vs. Александр «Тарас» Тарасов
Top Dog Fighting Championship 5
8.72020, Андрей «Панда» Мешков vs. Александр «Тарас» Тарасов
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

