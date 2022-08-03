Багдат «Казах» Дюсембаев vs. Кузин Павел
Wink
Сериалы
Top Dog Fighting Championship 5
1-й сезон
Багдат «Казах» Дюсембаев vs. Кузин Павел

Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Багдат «Казах» Дюсембаев vs. Кузин Павел
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг