Денис Погодин vs. Рамазан «Реактивный» Разаков
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Top Dog Fighting Championship 5
1-й сезон
Денис Погодин vs. Рамазан «Реактивный» Разаков

Top Dog Fighting Championship 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Денис Погодин vs. Рамазан «Реактивный» Разаков
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пятый турнир кулачных боeв Top Dog Fighting Championship стал самым кровавым и просматриваемым турниром 2020 года. Главными боями стали противостояния Гаджи Наврузова с Павлом Шульским, а также Николая Чибисова и Алексея Мешкова.

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