Тима и Тома (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 44 смотреть онлайн

Сюжет

В компании любопытных слоненка и бегемотика появляется новый приятель — странный зеленый человечек из космоса, жаждущий новых знаний. Об их захватывающих приключениях расскажет мультсериал «Тима и Тома», 4 сезон которого доступен в нашем онлайн-кинотеатре.



В четвертом сезоне веселых друзей Тиму и Тому ждут неожиданные открытия. В их деревне Пряники внезапно появляется новый обитатель: инопланетянин по кличке Чудик. Пришелец ничего не знает о мире вокруг, ведь он буквально свалился на нашу планету с неба. Ему предстоит много узнать о местной природе: почему осенью желтеет листва, что такое облака, как возникает течение у ручьев и многое другое.



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