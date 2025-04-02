Тима и Тома. Сезон 4. Серия 26
Wink
Детям
Тима и Тома
4-й сезон
26-я серия
8.92015, Тима и Тома. Сезон 4. Серия 26
Мультсериалы, Приключения0+
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Тима и Тома (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 26 смотреть онлайн

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О сериале

В компании любопытных слоненка и бегемотика появляется новый приятель — странный зеленый человечек из космоса, жаждущий новых знаний. Об их захватывающих приключениях расскажет мультсериал «Тима и Тома», 4 сезон которого доступен в нашем онлайн-кинотеатре.

В четвертом сезоне веселых друзей Тиму и Тому ждут неожиданные открытия. В их деревне Пряники внезапно появляется новый обитатель: инопланетянин по кличке Чудик. Пришелец ничего не знает о мире вокруг, ведь он буквально свалился на нашу планету с неба. Ему предстоит много узнать о местной природе: почему осенью желтеет листва, что такое облака, как возникает течение у ручьев и многое другое.

Присоединяйтесь к ним и включайте мультфильм «Тима и Тома», 4 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тима и Тома»