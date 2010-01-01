Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Американские солдаты оказываются на полях сражений тихоокеанского региона. Продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс возвращаются к теме Второй мировой в одной из лучших военных драм, основанной на подлинных воспоминаниях ветеранов.
Когда в 1941 году японская армия разбомбила флот США в Перл-Харборе, молодые американцы начали массово идти добровольцами на фронт. Тем, кого занесло в тихоокеанский регион, приходилось особенно непросто — их отправляли в места, о которых они никогда не слышали, чтобы сражаться с врагом, которого они не понимали. Среди этих бойцов оказались Роберт Леки, Юджин Следж и Джон Бэйзилон, своими глазами увидевшие немало битв, впоследствии вошедших в мировую историю. Там бывшие мальчишки становятся закаленными в бою солдатами, на своей шкуре ощутившими все тяготы войны.
Что уготовила для них судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Тихий океан» — сериал 2010 года онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- ДСАктёр
Джон
Седа
- ЭХАктёр
Эштон
Холмс
- Актёр
Джош
Хелман
- Актёр
Рами
Малек
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- КНАктёр
Кит
Ноббс
- ТЛАктёр
Тоби
Леонард Мур
- Актёр
Том
Хэнкс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- БССценарист
Брюс
С. МакКенна
- ДПСценарист
Джордж
Пелеканус
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- СБХудожник
Скотт
Бёрд
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БНКомпозитор
Блейк
Нили
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер