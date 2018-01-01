Wink
Сериалы
Тихий океан
1-й сезон

Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.02010, The Pacific 10 серий
Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Американский мини-сериал, рассказывающий истории морских пехотинцев США, сражавшихся в Тихом океане. Если вам нравятся проекты, в которых военные события исследуются с точки зрения обычных людей, то не пропустите драму «Тихий океан» — сериал, 1 сезон, ждет вас на Wink.

В первом сезоне вы перенесетесь в самое пекло Второй мировой войны. Под покровительством трех морских пехотинцев из США вы пройдете через ад Гуадалканала, жестокие сражения на Иво-дзиме и ужасы Окинавы, завершая путь триумфальным возвращением домой после победы над Японией и испытав весь спектр человеческих страстей. Каждый персонаж с собственной уникальной историей и внутренними конфликтами раскроется перед вами во всей глубине своих чувств и эмоций.

Захватывающий, основанный на реальных событиях, сериал «Тихий океан» смотреть онлайн в хорошем качестве 2010 года можно в любое время с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
Австралия, США
Жанр
Военный

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий океан»