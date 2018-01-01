Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Американский мини-сериал, рассказывающий истории морских пехотинцев США, сражавшихся в Тихом океане. Если вам нравятся проекты, в которых военные события исследуются с точки зрения обычных людей, то не пропустите драму «Тихий океан» — сериал, 1 сезон, ждет вас на Wink.
В первом сезоне вы перенесетесь в самое пекло Второй мировой войны. Под покровительством трех морских пехотинцев из США вы пройдете через ад Гуадалканала, жестокие сражения на Иво-дзиме и ужасы Окинавы, завершая путь триумфальным возвращением домой после победы над Японией и испытав весь спектр человеческих страстей. Каждый персонаж с собственной уникальной историей и внутренними конфликтами раскроется перед вами во всей глубине своих чувств и эмоций.
Захватывающий, основанный на реальных событиях, сериал «Тихий океан» смотреть онлайн в хорошем качестве 2010 года можно в любое время с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- ДСАктёр
Джон
Седа
- ЭХАктёр
Эштон
Холмс
- Актёр
Джош
Хелман
- Актёр
Рами
Малек
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- КНАктёр
Кит
Ноббс
- ТЛАктёр
Тоби
Леонард Мур
- Актёр
Том
Хэнкс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- БССценарист
Брюс
С. МакКенна
- ДПСценарист
Джордж
Пелеканус
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- СБХудожник
Скотт
Бёрд
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БНКомпозитор
Блейк
Нили
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер