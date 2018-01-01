Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Американский мини-сериал, рассказывающий истории морских пехотинцев США, сражавшихся в Тихом океане. Если вам нравятся проекты, в которых военные события исследуются с точки зрения обычных людей, то не пропустите драму «Тихий океан» — сериал, 1 сезон, ждет вас на Wink.



В первом сезоне вы перенесетесь в самое пекло Второй мировой войны. Под покровительством трех морских пехотинцев из США вы пройдете через ад Гуадалканала, жестокие сражения на Иво-дзиме и ужасы Окинавы, завершая путь триумфальным возвращением домой после победы над Японией и испытав весь спектр человеческих страстей. Каждый персонаж с собственной уникальной историей и внутренними конфликтами раскроется перед вами во всей глубине своих чувств и эмоций.



Захватывающий, основанный на реальных событиях, сериал «Тихий океан»


