Тихий океан (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал создан на основе мемуаров морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки, которые сражались в боях на Тихом океане во время Второй мировой войны. Сюжет описывает ключевые битвы, которые вошли в историю, глазами обычных солдат и их близких. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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