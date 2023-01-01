Тихий океан (сериал, 2010) смотреть онлайн
9.02010, The Pacific 1 сезон
Военные, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал создан на основе мемуаров морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки, которые сражались в боях на Тихом океане во время Второй мировой войны. Сюжет описывает ключевые битвы, которые вошли в историю, глазами обычных солдат и их близких. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаАвстралия, США
ЖанрыВоенные, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- ДСАктёр
Джон
Седа
- ЭХАктёр
Эштон
Холмс
- Актёр
Джош
Хелман
- Актёр
Рами
Малек
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- КНАктёр
Кит
Ноббс
- ТЛАктёр
Тоби
Леонард Мур
- Актёр
Том
Хэнкс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- БССценарист
Брюс
С. МакКенна
- ДПСценарист
Джордж
Пелеканус
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- СБХудожник
Скотт
Бёрд
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БНКомпозитор
Блейк
Нили
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер