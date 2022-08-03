Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Тихий океан. Серия 10
Тихий океан
1-й сезон
10-я серия

9.02010, The Pacific
Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Американские солдаты оказываются на полях сражений тихоокеанского региона. Продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс возвращаются к теме Второй мировой в одной из лучших военных драм, основанной на подлинных воспоминаниях ветеранов.

Когда в 1941 году японская армия разбомбила флот США в Перл-Харборе, молодые американцы начали массово идти добровольцами на фронт. Тем, кого занесло в тихоокеанский регион, приходилось особенно непросто — их отправляли в места, о которых они никогда не слышали, чтобы сражаться с врагом, которого они не понимали. Среди этих бойцов оказались Роберт Леки, Юджин Следж и Джон Бэйзилон, своими глазами увидевшие немало битв, впоследствии вошедших в мировую историю. Там бывшие мальчишки становятся закаленными в бою солдатами, на своей шкуре ощутившими все тяготы войны.

Что уготовила для них судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Тихий океан» — сериал 2010 года онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.

Австралия, США
Военный
SD
58 мин / 00:58

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

