Терапия (сериал, 2023) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Американское драмеди «Терапия» — сериал 2023 года, который свел на одной съемочной площадке Харрисона Форда и звезду ситкома «Как я встретил вашу маму» Джейсона Сигела.
Что ожидают получить пациенты, приходя на прием к психотерапевту? Понимание, поддержку и профессиональные советы. Поначалу сотрудник Центра когнитивно-поведенческой терапии Джимми Лэрд вел себя так, как того требует врачебная этика. Но трагическая смерть жены, сложные отношения с дочерью-подростком, профессиональное выгорание — в какой-то момент Джимми решил, что с него хватит, и начал говорить клиентам все, что думает. Удивительно, но такой подход дает результат, и стремительно меняет жизнь как самого терапевта, так и пациентов.
Зрители и критики тепло приняли сериал «Терапия». Смотреть его будет особенно интересно тем, кто любит истории о взрослении и семейных отношениях. И хотя временами телешоу предлагает не совсем профессиональный взгляд на терапевтическую практику, главное не воспринимать происходящее на экране всерьез.
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джеймс
Понсольдт
- Режиссёр
Ри
Руссо-Янг
- РКРежиссёр
Рэндолл
Кинан Уинстон
- Режиссёр
Зак
Брафф
- РСАктриса
Рэйчел
Стьюбингтон
- ТМАктёр
Тед
МакГинли
- ЛМАктриса
Лукита
Максвелл
- Актёр
Харрисон
Форд
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- ЛТАктёр
Люк
Тенни
- МЮАктёр
Майкл
Юри
- КМАктриса
Криста
Миллер
- ДНАктёр
Девин
Норик
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Сценарист
Джейсон
Сигел
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- БГСценарист
Бретт
Голдстин
- НГСценарист
Нил
Голдман
- БГПродюсер
Бретт
Голдстин
- БГПродюсер
Брайан
Гэлливан
- НГПродюсер
Нил
Голдман
- ЭБХудожница
Эллисон
Б. Фангер
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- ДРМонтажёр
Джеймс
Ренфро
- ТХКомпозитор
Том
Хоу