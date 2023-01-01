Терапия
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Терапия

Терапия (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Терапия 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Терапия»