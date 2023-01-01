Терапия (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.



Все сезоны сериала Терапия смотреть онлайн �в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.