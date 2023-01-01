Терапия (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Терапия 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джеймс
Понсольдт
- Режиссёр
Ри
Руссо-Янг
- РКРежиссёр
Рэндолл
Кинан Уинстон
- Режиссёр
Зак
Брафф
- РСАктриса
Рэйчел
Стьюбингтон
- ТМАктёр
Тед
МакГинли
- ЛМАктриса
Лукита
Максвелл
- Актёр
Харрисон
Форд
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- ЛТАктёр
Люк
Тенни
- МЮАктёр
Майкл
Юри
- КМАктриса
Криста
Миллер
- ДНАктёр
Девин
Норик
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Сценарист
Джейсон
Сигел
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- БГСценарист
Бретт
Голдстин
- НГСценарист
Нил
Голдман
- БГПродюсер
Бретт
Голдстин
- БГПродюсер
Брайан
Гэлливан
- НГПродюсер
Нил
Голдман
- ЭБХудожница
Эллисон
Б. Фангер
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- ДРМонтажёр
Джеймс
Ренфро
- ТХКомпозитор
Том
Хоу