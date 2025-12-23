Терапия (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Американское драмеди «Терапия» — сериал 2023 года, который свел на одной съемочной площадке Харрисона Форда и звезду ситкома «Как я встретил вашу маму» Джейсона Сигела.



Что ожидают получить пациенты, приходя на прием к психотерапевту? Понимание, поддержку и профессиональные советы. Поначалу сотрудник Центра когнитивно-поведенческой терапии Джимми Лэрд вел себя так, как того требует врачебная этика. Но трагическая смерть жены, сложные отношения с дочерью-подростком, профессиональное выгорание — в какой-то момент Джимми решил, что с него хватит, и начал говорить клиентам все, что думает. Удивительно, но такой подход дает результат, и стремительно меняет жизнь как самого терапевта, так и пациентов.



Зрители и критики тепло приняли сериал «Терапия». Смотреть его будет особенно интересно тем, кто любит истории о взрослении и семейных отношениях. И хотя временами телешоу предлагает не совсем профессиональный взгляд на терапевтическую практику, главное не воспринимать происходящее на экране всерьез.

